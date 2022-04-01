ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: Завершено более трети работ по строительству электродепо "Аминьевское"

12:26
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Вертикальная планировка территории уже выполнена на 95%

На стройплощадке будущего электродепо "Аминьевское" в рамках комплекса земляных работ завершается вертикальная планировка территории. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Строительство ТПУ "Печатники" идет по графику

Как уточнил заммэра, для изменения и улучшения рельефа местности в целях размещения новых объектов строящегося электродепо осуществляется вертикальная планировка территории путем выравнивания площадки методом среза или подсыпки грунта при необходимости. Она уже выполнена на 95%.

Общестроительная готовность электродепо оценивается более чем на треть.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (оператор программы развития московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на стройплощадке будущего электродепо разработано 340 тысяч кубометров грунта, это около 85% от планового объема.

Одновременно ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, и зданий отстойно-ремонтного корпуса, административного бытового корпуса, а также объектов энергообеспечения: компрессорной станции, поста электрической централизации, центрального теплового пункта, тягово-понизительной подстанции. С территории электродепо закончен вынос электросетей — вынесено 83 км высоковольтных линий.

Кравцов напомнил, что в конце 2021 года была завершена тоннелепроходка соединительной ветки от Большой кольцевой линии метро в электродепо "Аминьевское" для оборота подвижного состава Большого кольца. Сейчас для этого возводят пролеты однопутной эстакады до камеры съездов станции "Давыдково" БКЛ.

После окончания работ электродепо "Аминьевское" будет обслуживать оборотный состав Большого кольца подземки наряду с депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие 10 новых и реконструированных станций МЦД в 2022 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Электродепо
Электродепо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.