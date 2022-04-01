Бочкарев: Завершено более трети работ по строительству электродепо "Аминьевское"

Вертикальная планировка территории уже выполнена на 95%

На стройплощадке будущего электродепо "Аминьевское" в рамках комплекса земляных работ завершается вертикальная планировка территории. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточнил заммэра, для изменения и улучшения рельефа местности в целях размещения новых объектов строящегося электродепо осуществляется вертикальная планировка территории путем выравнивания площадки методом среза или подсыпки грунта при необходимости. Она уже выполнена на 95%.

Общестроительная готовность электродепо оценивается более чем на треть.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (оператор программы развития московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на стройплощадке будущего электродепо разработано 340 тысяч кубометров грунта, это около 85% от планового объема.

Одновременно ведется строительство подпорных стен, опоясывающих территорию депо, и зданий отстойно-ремонтного корпуса, административного бытового корпуса, а также объектов энергообеспечения: компрессорной станции, поста электрической централизации, центрального теплового пункта, тягово-понизительной подстанции. С территории электродепо закончен вынос электросетей — вынесено 83 км высоковольтных линий.

Кравцов напомнил, что в конце 2021 года была завершена тоннелепроходка соединительной ветки от Большой кольцевой линии метро в электродепо "Аминьевское" для оборота подвижного состава Большого кольца. Сейчас для этого возводят пролеты однопутной эстакады до камеры съездов станции "Давыдково" БКЛ.

После окончания работ электродепо "Аминьевское" будет обслуживать оборотный состав Большого кольца подземки наряду с депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское".

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