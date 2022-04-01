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Глава Минздрава описал, каким должен быть современный врач

12:44
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Важно интересоваться многими вещами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко описал, каким ему видится современный врач.

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"Мы точно должны быть людьми неравнодушными, мы должны быть постоянно самосовершенствующимися, мы однозначно должны быть спортивными, подтянутыми", - отметил глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, по словам министра, врач должен обладать высоким уровнем интеллекта, интересоваться разными вещами, в том числе искусством.

Мурашко добавил, что сам каждое утро начинает с зарядки и следит за питанием.

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