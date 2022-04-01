Глава Минздрава описал, каким должен быть современный врач

Важно интересоваться многими вещами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко описал, каким ему видится современный врач.

"Мы точно должны быть людьми неравнодушными, мы должны быть постоянно самосовершенствующимися, мы однозначно должны быть спортивными, подтянутыми", - отметил глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, по словам министра, врач должен обладать высоким уровнем интеллекта, интересоваться разными вещами, в том числе искусством.

Мурашко добавил, что сам каждое утро начинает с зарядки и следит за питанием.

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