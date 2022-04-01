Ивлеева после расставания с Элджеем неудачно сходила на свидание

Анастасия попала в комичную ситуацию из-за мамы

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что сходила на неудачное свидание после развода с рэпером Элджеем. Детали личной жизни она раскрыла во время общения с подписчиками в соцсетях.

"Я тут на днях гуляла с пацаненком, строила глазки. Он говорит: "Настюха, дай я кое-что тебе на YouTube покажу. Посмеемся". Я сказала, мол, не проблема, и предложила посмотреть с моего телефона. Я совершенно забыла, что мама, человек верующий, сидит с моего аккаунта. Захожу на YouTube и в рекомендациях выплывают молитвы Богородицы", — рассказала Анастасия.

Однако на этом курьезы не закончились. Позже мужчина нашел в автомобиле телеведущей странное вещество.

"Я говорю: "Давай тебя довезу". А у меня давеча один хороший товарищ и коллега забыл насвай. Парень садится на пассажирское сидение, а перед ним вот эта летающая тарелка из насвая и прочей фигни. Он такой: "Настюха, ты чего? Закидываешься?", — говорит блогер. Она добавила, что после этого случая больше не видела своего спутника.

31-летняя Ивлеева подчеркнула, что не поддерживает употребление наркотических веществ.

Ивлеева объявила о разводе с рэпером Элджеем в августе прошлого года. Пара официально оформила отношения в 2019 году. По словам Анастасии, причиной разрыва послужил тот факт, что они с Элджеем не сошлись характерами.

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