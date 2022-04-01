ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ивлеева после расставания с Элджеем неудачно сходила на свидание

12:40
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Анастасия попала в комичную ситуацию из-за мамы

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что сходила на неудачное свидание после развода с рэпером Элджеем. Детали личной жизни она раскрыла во время общения с подписчиками в соцсетях.

От маникюрши до звезды экранов: как изменилась жизнь Насти Ивлеевой
Настя Ивлеева провела экскурсию по своей московской квартире
Ивлеева и Элджей отдохнули на Кипре после развода

"Я тут на днях гуляла с пацаненком, строила глазки. Он говорит: "Настюха, дай я кое-что тебе на YouTube покажу. Посмеемся". Я сказала, мол, не проблема, и предложила посмотреть с моего телефона. Я совершенно забыла, что мама, человек верующий, сидит с моего аккаунта. Захожу на YouTube и в рекомендациях выплывают молитвы Богородицы", — рассказала Анастасия.

Однако на этом курьезы не закончились. Позже мужчина нашел в автомобиле телеведущей странное вещество.

"Я говорю: "Давай тебя довезу". А у меня давеча один хороший товарищ и коллега забыл насвай. Парень садится на пассажирское сидение, а перед ним вот эта летающая тарелка из насвая и прочей фигни. Он такой: "Настюха, ты чего? Закидываешься?", — говорит блогер. Она добавила, что после этого случая больше не видела своего спутника.

31-летняя Ивлеева подчеркнула, что не поддерживает употребление наркотических веществ.

Ивлеева объявила о разводе с рэпером Элджеем в августе прошлого года. Пара официально оформила отношения в 2019 году. По словам Анастасии, причиной разрыва послужил тот факт, что они с Элджеем не сошлись характерами. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.