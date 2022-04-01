Лавров отметил продвижение вперед на переговорах с Украиной

Дальнейшие контакты прорабатываются

В переговорах российской и украинской делегаций пока нет каких-либо окончательных планов и договоренностей. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Переговорный процесс продолжается, движение вперед есть, заявил глава МИД России. Он уточнил, что подвижки имеются, в том числе, в вопросе "внеблокового" статуса Украины.

Сергей Лавров также рассказал, что дальнейшие контакты России и Украины прорабатываются, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о возобновлении российско-украинских переговоров 1 апреля, заявил, что Кремль проинформирует, если это произойдет.

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