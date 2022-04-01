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Авторов фейков о здоровье Жириновского назвали суетологами

12:50
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Россияне соскучились по предсказаниям политика

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что распространение фейков о здоровье лидера ЛДПР Владимира Жириновского вредны для партии.
Минздрав рассказал о состоянии Жириновского

"Суетологи никак не могут дождаться его выздоровления. Лишние телодвижения в партии до его полного выздоровления вредны для ЛДПР", - заявил Дягтерев РИА Новости.

Он отметил, что россияне соскучились по предсказаниям Жириновского и с нетерпением ждут его возвращения в медиаполе.

"Все мы - не только соратники по партии, но и вся страна, - абсолютно точно желаем ему скорейшего выздоровления и дальнейшей продуктивной работы на благо России", - добавил Дегтярев.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

25 марта в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский якобы скончался. Вскоре после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского. По его словам, лидер ЛДПР жив, но находится в тяжелом состоянии.

Недостоверную информацию о Жириновском распространил член Совета Федерации Александр Пронюшкин. Он принес извинения за публикацию ложной информации и заявил, что все причастные к публикации понесут наказание. Спикер Госдумы порекомендовал сенатору сложить полномочия.

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