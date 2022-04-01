Кремль отреагировал на удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Президенту доложено о произошедшем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу прокомментировал случившееся в Белгороде, где два боевых вертолета ВСУ обстреляли нефтебазу.

"По Белгороду президенту доложено. И МЧС туда отправилось, и все предпринимается, чтобы организовать цепочки по снабжению топливом", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что подобное не воспринимается российской стороной как создание комфортных условий для продолжения переговоров.

Российские системы ПВО не смогли зафиксировать украинские вертолеты из-за низкой высоты. Пожарным на текущий момент удалось ликвидировать возгорание в половине из горящих резервуаров на нефтебазе. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

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