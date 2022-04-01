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Лукашенко расскажет Путину о "новой традиции"

13:18
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Лидеры двух государств поговорят по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 1 апреля, заявил, что очень ценит традиции и собирается рассказать российскому лидеру Владимиру Путину о новой традиции.
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По словам Лукашенко, в Белоруссии установили традицию вручения премии Союзного государства в области науки и техники.

Подробности белорусский лидер пообещал раскрыть своему российскому коллеге в телефонной беседе, сообщает РБК.

Ранее Александр Лукашенко оценил перспективы того, что его страна подключится к российской спецоперации на Украине. По его словам, тема горячая, но планов участвовать у Минска нет. Белорусский лидер заявил, что реагировать надо "спокойно, но только не оправдываться".

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