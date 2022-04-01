Минобороны показало кадры уничтожения установок ЗРК С-300 ВСУ

Был выпущен боеприпас "Краснополь"

Минобороны России показало уничтожение установок зенитной ракетной системы С-300 украинских войск.

По ЗРК С-300 выпустили высокоточный артиллерийский боеприпас "Краснополь". В результате пусковые установки ЗРК ВС Украины были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Есть жертвы с обеих сторон.

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