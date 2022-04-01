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Анонсирован разговор Путина с Эрдоганом

13:22
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Он состоится уже в пятницу

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Владимира Путина запланировано на 1 апреля несколько международных телефонных разговоров.
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"Один из них уже анонсирован нашими коллегами в Анкаре, это будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и Украины, по итогам которых были отмечены позитивные сдвиги в вопросе согласования мирного договора.

С лидерами зарубежных стран и иностранными политиками Путин в последние месяцы общается практически ежедневно. Так, в четверг российский лидер говорил с премьером Норвегии, в среду - с премьером Италии.

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