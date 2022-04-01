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Голикова отметила рост числа работников в простое

13:48
  • пятница
  • 01 апреля 2022

При этом ситуация на рынке труда остается стабильной

Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильная, но растет число граждан в режиме неполного рабочего дня, в простое. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Названо число безработных в России

Как подчеркнула Голикова, ключевой задачей является заблаговременная организация работы всех структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан.

В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков, что число вакансий на портале "Работа России" увеличилось до 1,8 миллиона вакансий, в то время как на 1 марта их количество составляло 1,6 миллиона. Это связано с начинающимися сезонными работами, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с 4,4% до 7,1–7,8%, но к лету 2023 года рынок труда начнет восстанавливаться. К такому выводу пришли специалисты Центра стратегических разработок (ЦСР).

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