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Собянин: Лифтостроительные предприятия столицы будут обеспечены заказами

15:01
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Мэру показали современные образцы

Столичное правительство поддержит машиностроительные предприятия Москвы. Заводы и фабрики смогут воспользоваться широким набором льгот. Как это поможет - на примере Щербинского лифтостроительного завода - сегодня рассказал мэр Сергей Собянин. Глава города заверил, что продукция предприятия по-прежнему будет востребована.

Треть новых лифтов, установленных в столичных домах по программе капитального ремонта, сделаны здесь.

Щербинский завод - один из крупнейших производителей  в России. Часть его продукции идет на московский рынок, остальное - в регионы и на импорт. К примеру, эти лифты  покупают Индия и Куба. Сегодня - в условиях импортозамещения - завод наращивает  объёмы производства. В день здесь делают 40 кабин из российской стали.

"Технологии у нас различные,  путем лазерной резки, механической резки. Комплекс машин у нас достаточно большой.  Мы можем производить все, что связано с металлом", - заявил Александр  Колисник, начальник цеха № 1 Щербинского лифтостроительного завода.

Работают на таких современных "умных" машинах. Это совсем не те заводы, что были раньше. Здесь процесс полностью автоматизирован.

На встрече с представителями машиностроительного комплекса Москвы Сергей Собянин отметил, что столица готова обеспечить заказами российских производителей. В Москве продолжаются программы капиталь­ного ремонта многоквартирных домов, реконструкции медицинских учреждений, рено­­вации жилья. А значит лифтостроительные предприятия будут обеспечены стабильными заказами на годы вперед. Более того, город активно поддерживает производителей.

"Программу субсидирования запустили. Городскую программу. Потому что получилось как? Есть федеральные программы по малому и среднему бизнесу и по системообразующим предприятиям, очень крупным предприятиям, а ряд предприятий средних, так скажем, они не попали ни в малый бизнес, ни в крупный бизнес. И, конечно, у них серьезные проблемы с оборотными средствами, инвестиционными кредитами. Мы создали свой фонд, который как раз вот эту нишу должен закрыть. Мы довели уже лимиты до банков, будем кредитовать такого рода предприятия", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дополнительные инвестиции позволят вывести отечественную продукцию на внутренний рынок. Постепенно произойдет полное замещение товаров иностранных компаний. На предприятии отмечают - в последние несколько лет здесь занимались усовершенствованием технологии производства лифтов. Мэру показали  современные образцы.

"Стандартный лифт, который используется в основном в капитальных ремонтах. Вот эта версия, наверное, интересна тем, что здесь стоит обеззараживающий потолок", - заявил Антон Артемьев, генеральный директор ОАО "Щербинский лифтостроительный завод".

Пассажирские, грузовые,  панорамные и больничные лифты, а также подъёмники для инвалидов. Объём производства впечатляет. А в нынешних условиях  машиностроительные предприятия Москвы могут воспользоваться широким набором городских мер поддержки.

Елена Сахно, Станислав Ильин, Михаил Жучков, Дмитрий Панов, Алексей Комаров, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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