В Москве стартовала запись детей в первые классы

Прием детей будет проходить в два этапа

Сегодня в Москве стартовала запись в первые классы. Заявка заполняется в электронном виде через портал mos.ru.

Как и в прошлом году, приём детей будет проходить в два этапа. Так, до 30 июня заявку могут подать льготники и те семьи, которые выбрали школу по месту прописки. А с 6 июля и до 5 сентября документы можно направить в любое понравившееся учебное заведение. В таком случае зачисление будет зависеть от количества свободных мест.

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