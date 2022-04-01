ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовала запись детей в первые классы

15:01
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Прием детей будет проходить в два этапа

Сегодня в Москве стартовала запись в первые классы. Заявка заполняется в электронном виде через портал mos.ru.

Как и в прошлом году, приём детей будет проходить в два этапа. Так, до 30 июня заявку могут подать льготники и те семьи, которые выбрали школу по месту прописки. А с 6 июля и до 5 сентября документы можно направить в любое понравившееся учебное заведение. В таком случае зачисление будет зависеть от количества свободных мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Первоклассники
Первоклассники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.