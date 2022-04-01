В Москве открылись ярмарки выходного дня и летние веранды

Места торговли управы определяли вместе с горожанами

1 апреля - традиционный старт работы летних веранд и ярмарок выходного дня. Первые сейчас, в заснеженном городе, наверное, мало актуальны. А вот рынки, где при любой погоде рядом с домом можно купить свежие фрукты и овощи, москвичи точно оценят. Это 60 площадок и сотни торговых мест по всей столице.

Этот московский рынок не похож на восточные базары из фильмов, где продавцы зычными голосами наперебой бьются за покупателя. На ярмарках выходного дня, которые открылись сегодня, такое поведение считают дурным тоном. Впрочем, зазывать и не требуется.

Места, где оборудовать для фермеров рынок с временными палатками, управы определяли вместе с горожанами.

"Поступали пожелания жителей депутатам. Также поступает депутатам муниципального района. У нас формируется перечень площадок на территории района, по итогам которого мы выделяем место, которое наиболее доступно для жителей района. Для маломобильных даже граждан", - заявила замглавы управы Пресненского района Александра Шост.

Фрукты и овощи в России еще не созрели, поэтому их привозят из стран ЕАЭС. Продуктовая корзина разнообразная: овощи, мясные и колбасные изделия, яйца, рыба и морепродукты, бакалея, орехи, сладости, мед.

Своя пасека, своя ферма, свое производство – торговать на ярмарках выходного дня разрешают только тем, у кого есть личное подсобное хозяйство, и индивидуальным предпринимателям.

"Каждую неделю фермеры, имеющие частное хозяйство, реализуют свою продукцию более чем из 40 регионов России", - сказал Сергей Юманов, специалист ГБУ "Московские ярмарки".

Торговать в Москве в этом году изъявили желание почти четыре тысячи фермеров. Количество мест - в несколько раз меньше.

Чтобы сделать процедуру распределения мест более прозрачной, город принимал заявки только в электронном виде. Те, у кого нет интернета, могли прийти в центр "Мои документы". В каждом отделении есть специально отведенное место с компьютером и выходом в сеть.

Строгий отбор и обязательный контроль: каждую неделю столичный Комитет ветеринарии и Роспотребнадзор проверяют качество товаров. Поэтому эти ярмарки и пользуются популярностью у москвичей. Теперь они будут работать каждые выходные до глубокой осени.

Иван Колесников, Андрей Корнилов, Вячеслав Казаков. "ТВ Центр".

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