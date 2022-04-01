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Театр, музыка и йога смеха: куда пойти на выходных в Москве

15:12
  • пятница
  • 01 апреля 2022

В субботу в столице пройдет уникальный фестиваль, посвященный музыке 1971 года

Сегодня вечером в Театре имени Ермоловой состоится премьера. Сатирическая антиутопия "Неидеальный Че". Те, кто любят интеллектуальные монологи, чёрный юмор и гротеск, постановку оценят точно. Новые спектакли ждут зрителей и на выходных. А еще можно увидеть насквозь самого себя, услышать отличную музыку и позаниматься йогой смеха.

Ярко, точно, современно. Театр Пушкина представляет  историю о  Труффальдино из Бергамо. Да, он уже три века - слуга двух господ. А в прочтении молодых актёров во главе с режиссёром  Юрием Муравицким герои Гольдони становятся родными. Самыми что ни на есть русскими народными скоморохами.

"Здесь, конечно,  ключ ко всему - это способность человека посмеяться над собой", - заявил Юрий Муравицкий, режиссёр спектакля.

"Мне кажется, что этот спектакль можно играть не только в театре. Но и в парке, на улице, на бульваре", - сказал Евгений Писарев, художественный руководитель театра им. А.С. Пушкина.

В театре Ермоловой появился гигантский сканер, способный изучить любого, даже самого отчаявшегося человека. Кира Павловна - светская львица  из списка Forbes. По словам приглашённой звезды Кристины Бабушкиной, и таким персонажам под силу найти в себе что-то светлое и доброе.

"Я не попадаю в Forbes, поэтому это, скорее, собирательный образ. Что, собственно, и интересно для актрисы - придумать такого персонажа", - говорит Кристина Бабушкина, актриса, исполнительница роли Киры Павловны Плотт.

Для режиссёра главное - верно выбранное направление. "Мы шли путем разных поисков в сторону Гоголя", - заявил режиссер спектакля Талгат Баталов. В сторону классики  двигаются и на музыкальной сцене.

Еще одна репетиция - и можно начинать. Шесть часов живого звука, лучшие исполнители - на двух площадках. Уже завтра в Москве - уникальный фестиваль, посвященный музыке одного календарного года. На этот раз – 1971 год. Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin. Выдающийся гитарист и аранжировщик Владимир Корниенко выбрал группу Yes. Ту, что придумала прогрессивный рок. И чья виртуозность приводит профессионалов в дрожь.

Для музыкантов этот фестиваль как глоток свежего воздуха. Для зрителей - возможность выбора. Настроиться на нужный лад можно уже сегодня. 1 апреля - лучший день, чтобы заняться йогой смеха.

На первый взгляд, это странное зрелище - взрослые люди смеются без причины. Но методика проверена десятилетиями. Смехотерапия снимает стресс, укрепляет иммунитет и сжигает калории. Решиться, конечно,  сложно. Но можно просто начать с улыбки.  Самому себе, своим любимым. И весне, которая рядом.

Ольга Стрельцова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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