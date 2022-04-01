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В Подмосковье мужчина спас попавшего под лед пса

15:15
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Собака оказалась в воде, когда рванула за уткой

Добрая история из подмосковного Красногорска. Там спасли собаку, провалившуюся под лёд. Пёс рванул за уткой, однако охотничий инстинкт чуть не стоил ему жизни.

Весенний лёд был уже тонким, и собака оказалась в воде. Выбраться самостоятельно не получалось. Хозяйка стояла на берегу и помочь питомцу не решалась, рискуя провалиться таким же образом. Мимо пробегал спортсмен, который увидел, как животное беспомощно барахтается в полынье и решил помочь. Мужчина действовал по всем правилам безопасности: лёг на лед и ползком добрался до тонущего пса. Схватил его за загривок и вытащил на берег.

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