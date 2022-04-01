Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Ракам пора подумать о новой работе, а Водолеям - открыться миру

Овны

Новолуние в Овне – это ваш персональный старт в то будущее, которое вы для себя видите. Чем смелее ваши планы и чем выше готовность действовать, тем реальнее шансы!

Тельцы

Пришло время подводить итоги личного года, заниматься анализом своих побед и поражений. Не бойтесь уходить в себя сегодня – это необходимо для перезагрузки и новых планов.

Близнецы

Вам важно говорить и быть услышанными, иначе произойдет застой внутренней энергии. Если не хотите никого грузить своими проблемами, запишитесь к психотерапевту.

Раки

Самое время подумать о новой работе или даже профессии: новолуние поможет определиться. Удача будет на стороне активных и готовых меняться, адаптироваться к новому миру.

Львы

Новолуние в Овне – это новые горизонты в вашей жизни: к чему вы стремитесь, где хотите побывать, чего достичь? Сегодня хорошо строить смелые планы, мечтать о будущем.

Девы

Денежные дела на повестке дня у всех представителей знака – вам нужно определиться с финансовой стратегией. Банки, карты, выгодные вклады – следите за новостями и запрашивайте информацию.

Весы

К вам придет много новостей, разговоров, обсуждений, которые отбирают немало внутренней энергии. Будьте бережны к себе и избирательны в контактах, не тратьте силы попусту.

Скорпионы

Всех денег не заработаешь, а вот здоровья потратить на это можно много – предупреждают звезды. В это новолуние хорошо начинать курс лечения, массажа, чистки организма.

Стрельцы

Новолуние в Овне всегда действует на вас мотивирующе, как бодрящий весенний ветерок. Не скупитесь на мечты о будущем и давайте своему телу хорошую физическую нагрузку.

Козероги

Новолуние с позитивным аспектом к вашему Плутону обещает поддержку вашим начинаниям. Особенно успешными окажутся домашние дела: планируйте их на месяц вперед.

Водолеи

Личные дела многих представителей этого знака сейчас буксуют, а вот там, где вы часть коллектива, все идет получше. Новолуние призывает вас стать еще более мобильными и открытыми миру.

Рыбы

Звезды советуют снизить активность в проектах, завязанных лично на вас и требующих внимания 24/7. Новолуние поможет заработать деньги более простыми способами – ищите их.

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