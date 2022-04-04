Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Овнам звезды советуют поберечь деньги, а у Тельцов дела пойдут наперекосяк

Овны

Берегите свои денежки: сегодня у вас есть риск потратить их под влиянием рекламы или слухов. Вам могут что-то не доплатить, так что придется отстаивать свои финансовые интересы.

Тельцы

Луна в вашем знаке попала в немилость к Марсу, от этого многие дела могут пойти наперекосяк. День конфликтный, он не подходит для бизнеса, разговоров с начальством, важных встреч.

Близнецы

Мелкие поломки, досадные нестыковки будут особенно неприятными из-за эффекта неожиданности. Звезды советуют: нужно быть спокойным и упрямым, как в старой песне.

Раки

Не торопитесь верить друзьям или принимать их советы как руководство к действию: они могут ошибаться. Будьте себе на уме, особенно в таких сферах, как финансы и шопинг.

Львы

Сегодня вас могут подвести бизнес-партнеры, коллеги, клиенты, которые казались абсолютно надежными. Настройтесь заранее на то, что рассчитывать придется только на себя.

Девы

Будьте внимательны, выполняя свои обычные обязанности на работе и дома: сегодня повышен риск травм. Действуйте неспешно и ничем не рискуйте, тогда все пройдет благополучно.

Весы

Будьте внимательны к детям – сегодня тот день, когда они требуют родительского контроля. В творческих проектах, любви и спорте могут возникнуть неожиданные препятствия.

Скорпионы

День повышенной аварийности и мелких поломок дома: что-то может перестать работать или потеряются ключи. Замедлитесь и действуйте осознанно, чтобы избежать проблем.

Стрельцы

Вам сегодня нужно быть очень бдительными на дорогах и по возможности не садиться за руль. Если вы в командировке или в чужом городе, полностью исключите суету и спешку.

Козероги

Ваши доходы качает волна нестабильности: то вверх, то вниз, то много, то мало. Сегодня с этим сделать ничего нельзя, но можно изменить свое отношение к новой реальности.

Водолеи

Марс в Водолее нервничает и колеблется, а вместе с ним – ваши воля и убежденность в своей правоте. Доверьтесь жизни и не делайте резких движений, плывите по течению.

Рыбы

Совершенно новые обстоятельства могут сорвать ваши планы, впрочем, как и у других знаков Зодиака. Настройтесь философски: звезды обещают, что ваше от вас не уйдет.

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