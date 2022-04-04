Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Овнам звезды советуют поберечь деньги, а у Тельцов дела пойдут наперекосяк
Овны
Берегите свои денежки: сегодня у вас есть риск потратить их под влиянием рекламы или слухов. Вам могут что-то не доплатить, так что придется отстаивать свои финансовые интересы.
Тельцы
Луна в вашем знаке попала в немилость к Марсу, от этого многие дела могут пойти наперекосяк. День конфликтный, он не подходит для бизнеса, разговоров с начальством, важных встреч.
Близнецы
Мелкие поломки, досадные нестыковки будут особенно неприятными из-за эффекта неожиданности. Звезды советуют: нужно быть спокойным и упрямым, как в старой песне.
Раки
Не торопитесь верить друзьям или принимать их советы как руководство к действию: они могут ошибаться. Будьте себе на уме, особенно в таких сферах, как финансы и шопинг.
Львы
Сегодня вас могут подвести бизнес-партнеры, коллеги, клиенты, которые казались абсолютно надежными. Настройтесь заранее на то, что рассчитывать придется только на себя.
Девы
Будьте внимательны, выполняя свои обычные обязанности на работе и дома: сегодня повышен риск травм. Действуйте неспешно и ничем не рискуйте, тогда все пройдет благополучно.
Весы
Будьте внимательны к детям – сегодня тот день, когда они требуют родительского контроля. В творческих проектах, любви и спорте могут возникнуть неожиданные препятствия.
Скорпионы
День повышенной аварийности и мелких поломок дома: что-то может перестать работать или потеряются ключи. Замедлитесь и действуйте осознанно, чтобы избежать проблем.
Стрельцы
Вам сегодня нужно быть очень бдительными на дорогах и по возможности не садиться за руль. Если вы в командировке или в чужом городе, полностью исключите суету и спешку.
Козероги
Ваши доходы качает волна нестабильности: то вверх, то вниз, то много, то мало. Сегодня с этим сделать ничего нельзя, но можно изменить свое отношение к новой реальности.
Водолеи
Марс в Водолее нервничает и колеблется, а вместе с ним – ваши воля и убежденность в своей правоте. Доверьтесь жизни и не делайте резких движений, плывите по течению.
Рыбы
Совершенно новые обстоятельства могут сорвать ваши планы, впрочем, как и у других знаков Зодиака. Настройтесь философски: звезды обещают, что ваше от вас не уйдет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"