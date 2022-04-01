ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин перевел расчеты за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли

14:03
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Для лизингодателей из "недружественных стран"

Российские компании смогут платить за покупку, аренду и лизинг иностранных самолетов в рублях на счета, открытые в российских банках.
Путин утвердил правила торговли газом с недружественными странами

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о самолетах из недружественных стран.

Оплата будет перечисляться на счет лизингодателя в российском банке в рублях, в сумме, эквивалентной долгу в иностранной валюте и рассчитанной по курсу, который устанавливает ЦБ, говорится в документе. 

Ранее в Минтрансе заявили, что российские авиакомпании навсегда потеряли 78 самолетов из 1367 из-за западных санкций.

На данный момент более 30 авиакомпаний из 22 стран мира продолжают летать в Россию. Ожидается, что объем авиаперевозок в 2022 году при благоприятном развитии ситуации может составить до 90 миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолеты в аэропорту
Самолеты в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.