Путин перевел расчеты за покупку и лизинг иностранных самолетов в рубли

Для лизингодателей из "недружественных стран"

Российские компании смогут платить за покупку, аренду и лизинг иностранных самолетов в рублях на счета, открытые в российских банках.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о самолетах из недружественных стран.

Оплата будет перечисляться на счет лизингодателя в российском банке в рублях, в сумме, эквивалентной долгу в иностранной валюте и рассчитанной по курсу, который устанавливает ЦБ, говорится в документе.

Ранее в Минтрансе заявили, что российские авиакомпании навсегда потеряли 78 самолетов из 1367 из-за западных санкций.

На данный момент более 30 авиакомпаний из 22 стран мира продолжают летать в Россию. Ожидается, что объем авиаперевозок в 2022 году при благоприятном развитии ситуации может составить до 90 миллионов человек.

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