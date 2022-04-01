Лавров назвал требования России к соглашению по безопасности для Украины

Глава МИД России заявил что переговоры продвигаются

Гарантии безопасности должны распространяться не только на Украину, но также на Россию и другие страны Европы. Такое мнение в пятницу, 1 апреля, выразил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя желаемые результаты переговоров с Россией.

Как уточнил Лавров, Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сообщает РБК.

Ранее Лавров заявил, что переговорный процесс продолжается, движение вперед есть. Он уточнил, что подвижки имеются, в том числе, в вопросе "внеблокового" статуса Украины. Сергей Лавров также рассказал, что дальнейшие контакты России и Украины прорабатываются.

Желание выступить гарантом безопасности Украины уже выступила Польша.

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