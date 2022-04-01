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МАГАТЭ начинает несколько миссий на ядерные объекты Украины

14:02
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Гендиректор агентства договорился об этом с главой "Росатома"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде, что на следующей неделе начнется ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины.

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"Наша цель и задача - это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии", - цитирует Гросси ТАСС.

Он добавил, что решается вопрос с освобождением российских экспертов, которых удерживают на Ровенской АЭС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что со стороны украинских властей существуют риски ядерных провокаций.

В рамках военной спецоперации российские военнослужащие прежде установили контроль над Чернобыльской и Запорожской атомными электростанциями.

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