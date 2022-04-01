В больницах ДНР находятся 325 раненых детей

Формируются группы по отправке их на лечение в Россию

Советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко сообщила, что в больницах ДНР находятся 325 детей, раненых при обстрелах со стороны ВСУ.

"На текущее время 325 детей с ранениями, в том числе и с тяжелыми ранениями, которые, я понимаю, что приведут к инвалидности. 52 ребенка сироты у нас", - сказала она в эфире канала "Россия-24".

По словам Федоренко, формируются группы по отправке детей на лечение в Россию, их готов принять в том числе хирург Леонид Рошаль.

Кроме того, советник уточнила, что из России беспрерывно идут гуманитарные конвои. Детей помещают в семьи, если находятся родственники. Если нет, несовершеннолетних принимают государственные учреждения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"