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Туроператоры России потратили на вывоз туристов более 10 млрд рублей

14:49
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Об этом рассказали в РСТ

Российские туроператоры потратили на вывоз из-за границы организованных туристов более 10 млрд рублей. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
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По словам представителя отрасли, в 2020 году на вывоз туристов было выделено 7 млрд рублей, при этом больше 4 млрд рублей были возвращены в бюджет. Осауленко объяснил это тем, что требования, которые предъявлялись к набору документов туроператора, были достаточно сложными и не всем удалось их реализовать.

Как рассказал представитель РСТ, в пандемию вывоз организованных туристов проводился под девизом "все российские туристы — наши, вне зависимости от того, какой туроператор", а компенсацию компания, которая взяла на себя вывоз, может получить только за своих клиентов.

Осауленко выразил надежду, что туроператоры не повторят прежних ошибок и будут подходить к таким ситуациям организованно, сообщает ТАСС.

31 марта Ростуризм сообщил, что вывоз застрявших за границей российских туристов завершен. На родину вернулись чуть больше 100 тысяч человек.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что порядка 117 тысяч российских туристов испытали трудности с возвращением в страну.

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