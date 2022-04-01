Володин предложил уволиться критикующим Россию бюджетникам

Нельзя получать деньги от государства и одновременно ругать его

Российские госслужащие, выступающие с обвинительными высказываниями в отношении страны, должны уйти с руководящих должностей.

С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Получающие зарплату из бюджета не имеют право критиковать Россию.

Госдума намерена "спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях".

"Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит - у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях <…> Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну", - написал политик в своем Telegram-канале.

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