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Володин предложил уволиться критикующим Россию бюджетникам

14:56
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Нельзя получать деньги от государства и одновременно ругать его

Российские госслужащие, выступающие с обвинительными высказываниями в отношении страны, должны уйти с руководящих должностей.
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С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Получающие зарплату из бюджета не имеют право критиковать Россию.

Госдума намерена "спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях".  

"Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит - у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях <…> Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну", - написал политик в своем Telegram-канале.  

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