Путин провел очередной разговор с Лукашенко

Поводом для беседы стал День единения народов России и Белоруссии

Президенты России и Украины в пятницу, 1 апреля, провели телефонный разговор в связи с отмечающимся 2 апреля Днем единения народов России и Белоруссии. Лидеры двух государств обменялись поздравлениями с предстоящим праздником.

В ходе беседы Путин и Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции.

Владимир Путин также проинформировал белорусского коллегу о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александр Лукашенко вновь выразил поддержку действий Российской Федерации.

В завершение телефонного разговора президенты договорились поддерживать дальнейшие контакты, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что очень ценит традиции и собирается рассказать российскому лидеру Владимиру Путину о новой традиции в рамках Союзного государства.

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