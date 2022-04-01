В России подскочил спрос на 95% лекарств

Снижения производства препаратов не фиксируется

Как сообщил Центр развития перспективных технологий, в марте в России вырос спрос на 95% лекарственных препаратов.

"При этом дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Наиболее востребованными препаратами стали ксилометазолин (спрос вырос на 32%), бисопролол (в 3 раза), ибупрофен (81%), омепрозол (90%).

"Видимо, слухи о приостановке производств и уходе с рынка ряда зарубежных компаний привели к тому, что жители нашей страны стали массово пополнять домашние аптечки", - говорят аналитики.

Снижения производства соответствующих товаров не отмечается.

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