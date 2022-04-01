ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России подскочил спрос на 95% лекарств

14:57
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Снижения производства препаратов не фиксируется

Как сообщил Центр развития перспективных технологий, в марте в России вырос спрос на 95% лекарственных препаратов.

Мишустин назвал чувствительной темой доступность лекарств в России
Глава Минздрава призвал не делать запасов лекарств

"При этом дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Наиболее востребованными препаратами стали ксилометазолин (спрос вырос на 32%), бисопролол (в 3 раза), ибупрофен (81%), омепрозол (90%).

"Видимо, слухи о приостановке производств и уходе с рынка ряда зарубежных компаний привели к тому, что жители нашей страны стали массово пополнять домашние аптечки", - говорят аналитики.

Снижения производства соответствующих товаров не отмечается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аптека
Аптека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.