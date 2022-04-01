Инфляция в зоне евро установила новый рекорд

В феврале она составляла 5,9%

Как сообщило в пятницу статистическое агентство ЕС, в прошлом месяце инфляция в зоне евро достигла нового абсолютного рекорда - 7,5% в годовом исчислении.

"Инфляция в зоне евро в марте оценивается на уровне 7,5% в годовом исчислении, в феврале она составляла 5,9%", - говорится в сообщении.

В марте 2021 года показатель был на уровне 1,3% в годовом исчислении. Эксперты уточняют, что ситуация объясняется ростом цен на энергоресурсы, а также на продукты питания и алкоголь.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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