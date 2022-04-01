Во Франции заявили о возможности платить за российский газ в евро

Россия с 1 апреля перевела расчеты за газ с Западом на рубли

Компании смогут продолжать платить за газ из России в евро через банки, которые будут переводить их в рубли. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказала министр экологического перехода Франции Барбара Помпили.

По словам политика, пока компании платят за газ в евро, контракты соблюдаются, поэтому для французских компаний перевод Россией расчетов на рубли мало что меняет.

Помпили заявила об отсутствии риска разорвать газовые контракты, если это решение будет реализовано.

Французский министр также заявила, что усматривает в решении властей России "прежде всего меру поддержки рубля" и не считает это ответной мерой по отношению к европейским компаниям, сообщает BFM TV.

Российские власти объявили о переходе с 1 апреля на рубли в расчетах с Западом за поставки газа. Власти Евросоюза в связи с этим разработали схему сокращения энергозависимости от России.

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