ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вновь снизился

15:38
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Полный цикл вакцинации проведен 85 665 921 раз

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 49,7% до 48%, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Вакцинацию первым компонентом провели 89 407 094 раза, полный цикл - 85 665 921 раз.

За минувшие сутки в России выявлено 19164 новых случая заражения, госпитализированы 3754 пациентов.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заболели 17 862 089 человек. Скончались 369064 зараженных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи во временном госпитале COVID-19
Врачи во временном госпитале COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.