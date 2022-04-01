Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вновь снизился

Полный цикл вакцинации проведен 85 665 921 раз

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 49,7% до 48%, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Вакцинацию первым компонентом провели 89 407 094 раза, полный цикл - 85 665 921 раз.

За минувшие сутки в России выявлено 19164 новых случая заражения, госпитализированы 3754 пациентов.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заболели 17 862 089 человек. Скончались 369064 зараженных.

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