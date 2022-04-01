"Газпром" избавился от дочерних компаний в Германии

В Берлине идут разговоры о национализации Gazprom Germania Gmbh

Германская Gazprom Germania Gmbh больше не связана с группой "Газпром". Российский холдинг сообщил, что с 31 марта 2022 года прекратил участие в компании и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd.

В сообщении поясняется, что единственные учредителем германской компании является зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие "Газпром экспорт бизнес-сервисы". Однако оно с 31 марта холдингу не принадлежит.

Gazprom Germania - оператор крупных газохранилищ в ФРГ. Накануне немецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве, что Берлин рассматривает сценарий национализации германских дочек "Газпрома" и "Роснефти". Gazprom Germania и Rosneft Deutschland выполняют незаменимую роль в системе энергобезопасности Германии, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"