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"Газпром" избавился от дочерних компаний в Германии

15:32
  • пятница
  • 01 апреля 2022

В Берлине идут разговоры о национализации Gazprom Germania Gmbh

Германская Gazprom Germania Gmbh больше не связана с группой "Газпром". Российский холдинг сообщил, что с 31 марта 2022 года прекратил участие в компании и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd.

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В сообщении поясняется, что единственные учредителем германской компании является зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие "Газпром экспорт бизнес-сервисы". Однако оно с 31 марта холдингу не принадлежит.

Gazprom Germania - оператор крупных газохранилищ в ФРГ. Накануне немецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве, что Берлин рассматривает сценарий национализации германских дочек "Газпрома" и "Роснефти". Gazprom Germania и Rosneft Deutschland выполняют незаменимую роль в системе энергобезопасности Германии, передает ТАСС.

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