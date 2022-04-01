Рынок отреагировал на падение спроса на сахар снижением цены

Цены на сахар в Москве снизились в среднем на 5 рублей за 1 кг.

Торговые сети сообщили о снижении ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался в течение марта в Москве. Это привело к одновременному снижению цен на продукт в крупных торговых сетях столицы в среднем на 5 рублей за килограмм.

Текущие цены отражают изменение отпускных цен на сахар, который произошел в течение марта, рассказали представители торговой сети "Азбука вкуса". При повышении спроса поставщики могут повышать цену на товары для продавцов. Однако одновременно с падением спроса цены начинают снижаться, чтобы сахар долго не залеживался на полках.

Как рассказал ритейлер, во время повышенного спроса поступали уведомления от поставщиков о повышении отпускных цен, каждое из них рассматривалось в индивидуальном порядке, обсуждалась объективность повышения и возможности по его сдерживанию. Если по обоснованным причинам приходилось принять новые цены поставки, соответственно корректировалась цена товара на полках.

В настоящее время фиксируется тенденция к снижению розничной цены на сахар, а также стабилизация спроса и стоимости товара.

Внутренних запасов по России достаточно для покрытия потребностей населения. Поставщики продолжают отгружать продукцию в увеличенных объемах для сохранения возможности рынка регулировать цены на товар во всех ценовых категориях.

В сети "Азбука вкуса" осуществляют непрерывный онлайн-мониторинг магазинов, при поставках товаров приоритет отдается торговым объектам, в которых фиксируется дополнительная потребность в продукции. Также проводится работа с поставщиками для устранения "узких мест" в логистической цепочке, в том числе с учетом пересмотра закупочных цен.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом торговые сети просят покупателей взвешенно подходить к созданию запасов. Это касается не только сахара, но и других базовых товаров.

Схожую оценку ситуации дала директор по связям с общественностью и государственными органами сети "Лента" Мария Филиппова. По ее словам, наблюдается снижение спроса на сахар. Ритейлеру удалось преодолеть сбои в поставках, в магазинах сети имеется сахар разных ценовых сегментов, от 70 рублей за килограмм и выше.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее рассказал, что по сравнению с периодом ажиотажа спрос на сахар в российских магазинах упал более чем в два раза. Спрос на соль при этом сохраняется на уровне плюс 35%. При этом в "Магните" заявили, что по сравнению с пиковыми уровнями спрос на сахар снизился на 50%.

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