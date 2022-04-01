Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней безопасности

Совещание состоялось в пятницу
Президент России Владимир Путин в пятницу на совещании с членами Совбеза обсудил дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности", - сказал глава государства в начале совещания.
По словам Путина, докладчик - министр внутренних дел Владимир Колокольцев.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"