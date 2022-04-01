ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней безопасности

15:50
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Совещание состоялось в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу на совещании с членами Совбеза обсудил дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности", - сказал глава государства в начале совещания.

По словам Путина, докладчик - министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.