Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней безопасности

Совещание состоялось в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу на совещании с членами Совбеза обсудил дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности", - сказал глава государства в начале совещания.

По словам Путина, докладчик - министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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