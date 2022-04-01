Новые правила игры на газовом рынке: мнения европейских политиков

Западные страны уже уведомили о новом порядке оплаты

С 1 апреля недружественные нашей стране государства смогут купить российский газ только за рубли. Соответствующий указ подписал накануне Владимир Путин. "Газпром" уже уведомил о новом порядке оплаты контрагентов. В концерне особо подчеркнули: платежи будут приниматься только по правилам Российской Федерации. Большинство стран ЕС оплату в рублях пока называют неприемлемой. Однако есть в Европе и реалисты.

Согласно указу, подписанному президентом, новая схема оплаты за российский газ, который поставляется в недружественные страны по трубопроводам, теперь выглядит так. Иностранные компании из этих государств, занимающиеся закупкой голубого топлива, обязаны завести два счёта в российском "Газпромбанке". Валютный и рублевый. На первый будут поступать евро или доллары. Затем финансовая организация поможет их продать на Московской бирже. Получить рубли и перевести их уже "Газпрому", который на основании этих выплат и будет осуществлять поставки.

Тут, правда, стоит заметить, что этот порядок начнет действовать не сразу. Поставки и оплата газа, говорят эксперты, происходят с временным лагом. То есть голубое топливо, которое сейчас идет в недружественные страны, уже оплачено. Поэтому остановить этот процесс нельзя. Однако уже в конце апреля - начале мая будут фрахтоваться новые объемы, авансировать которые станут уже исключительно в рублях.

"В ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла", - заявил Путин.

С точки зрения бизнеса новая схема оплаты не вызывает никаких проблем. Но это если не брать в расчет политику и санкции. Сейчас оплата российского газа в долларах или евро может быть легко "заморожена" и не дойти до "Газпрома". Но заниматься благотворительностью Россия не намеренна. Отсюда и новый вариант оплаты, который вызывал в Европе волну возмущения. И это понятно, потому как теперь, чтобы получить российский газ, недружественные государства будут вынуждены открыть счета в российском банке, завести туда валюту. То есть обойти собственные санкции, что, разумеется, не может не раздражать.

"Контракты основаны на евро, и поэтому мы будем продолжать платить за импорт энергии в евро. Мы не потерпим никакого политического шантажа. Санкции, направленные против российского Центробанка и валюты, остаются приоритетными для нас", - заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Как Германия собирается выходить из ситуации - непонятно. Если российскую нефть и уголь сравнительно быстро можно заменить, то с газом всё гораздо сложнее. Более 40 процентов голубого топлива Берлин закупает у России. И взять такой объем где-то ещё быстро, а главное безболезненно не получится. Вероятно, понимая патовость ситуации, немцы уже даже готовы экспроприировать запасы "Газпрома", которые находятся в их стране. И подобного рода заявления звучат все громче.

"Считаем даже саму проработку такого вопроса неприемлемой. Мы сейчас видим массированную линию на отъем законной собственности, бандитский отъем – на банковских счетах, частной собственности и так далее. Видим совершенно бандитские действия в отношении наших резервов, о чем говорил Путин. Если сейчас к этому будет добавляться проработка национализации, это не сулит ничего хорошего", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

То же самое можно сказать и про отсутствие поставок газа из России в Германию. Однако позиция Берлина, во всяком случае пока, непоколебима. Покупать газ за рубли там не желают, призывая граждан снизить температуру в домах, пересесть с автомобиля на велосипед, поменьше есть и не закупаться товарами впрок. В соседней Австрии, которая тоже крайне сильно зависит от российского газа, ситуация не лучше. Впрочем, из заявлений австрийских политиков можно сделать вывод, что мерзнуть назло Путину там все-таки не собираются.

"Факт в том, что у Австрии есть действующие контракты с "Газпромом" в евро и долларах. В Германии такая же ситуация. Надо сейчас дождаться, что нам будет представлено, чтобы дать этому оценку. Необходимо проявить спокойствие, правительство принимает меры, чтобы следующей зимой Австрия могла быть обеспечена газом. Австрия сильно зависит от поставок российского газа. Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти", - сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Премьер-министр Словакии в свою очередь уже допустил возможность закупки газа за рубли, учитывая, что альтернативы, по сути, нет. Как и у Венгрии, премьер-министр которой, как всегда, вполне здраво рассуждает о том, что будет, если поставки из России прекратятся.

"Речь идёт не о том, чтобы вечером надеть свитер и немного уменьшить отопление или заплатить на несколько форинтов больше за газ, а о том факте, что если не будет источников энергии из России, то в Венгрии вообще не будет энергии. Заменить дешевый российский газ дорогим американским газом нельзя. Подобные предложения абсурдны и губительны для экономики. Рассчитывать на транспортировку достаточных объемов СПГ через океан не приходится, поэтому альтернативы поставкам газа из России в Европу и, в частности, в Венгрию в ближайшей перспективе не существует", - заявил Виктор Орбан.

То, что США спасут Европу - это миф, о котором неоднократной говорили эксперты. В мире просто нет столько танкеров для сжиженного газа. А ЕС не обладает инфраструктурой. Плюс, есть еще и азиатский рынок - основной потребитель СПГ. А Штаты будут направлять его туда, где предложат более выгодную цену. В итоге она может снова улететь в космос, надежно там закрепившись на года. Как итог - стагнация европейской экономики. Инфляция, которая в ЕС и так разогналась до исторического максимума в семь процентов. Безусловно, проблемы будут и у нас. Пока не найдем новые рынки сбыта. Одним из них может стать Индия, которая вполне не против вести торговлю в национальных валютах.

"Причина перехода к национальным валютам - абсолютная ненадежность западных коллег, мы не хотим зависеть от системы, которая может быть закрыта для нас в любой момент. И мы не хотим зависеть от системы, хозяева которой могут украсть наши деньги", - отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отличным вариантом для сбыта нашего газа является и внутренний рынок, потенциал которого отнюдь не мал. И до сих пор используется не в полную силу.

"Это сейчас возможность создать условия для потребления как можно большего количества газа внутри страны. И не только я имею в виду вопросы газификации, но и переработку газа", - рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В России уж точно никто не будет сопротивляться платить за газ в рублях. Да и многие страны в ЕС, считают эксперты, все-таки согласятся на новые условия. Потому как выбора нет. Те же страны, у кого он есть, вероятно, переключатся на других поставщиков. Но это точно будет гораздо дороже.

Александр Панюшкин, Александр Сергомасова, "ТВ Центр".

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