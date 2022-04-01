Колько вокруг нацбатов в Мариуполе сжимается

Украинские националисты обстреливают гражданские объекты

По данным Минобороны, за минувшие сутки высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов ВСУ, в том числе склады боеприпасов. Сдавая позиции, украинские националисты обстреливают гражданские объекты и открывают огонь даже по мирным людям.

Эта украинская семья случайно оказалась на пути украинских нацбатов. Не долго думая, радикалы открыли пулемётный огонь - по своим же.

16-летняя украинка получила лёгкое пулевое ранение. Сотрудники Росгвардии, которые оказались неподалёку, на носилках девушку доставили в полевой госпиталь и оказали экстренную медицинскую помощь. Восстанавливаться пострадавшая будет уже в стационаре.

Одна из самых горячих точек по-прежнему Мариуполь. По официальной информации, в городе сохраняются три основных очага сопротивления. ВСУ и нацбаты придерживаются проверенной тактики, превращая жилые дома в огневые позиции. Однако с каждым днём кольцо вокруг осаждённых кварталов сжимается всё крепче. Некоторые украинские военные не выдерживают и добровольно сдают оружие.

Очевидно, понимая безвыходность положения, украинское командование предприняло очередную попытку вывезти застрявших в Мариуполе бойцов по воздуху. Вертолётам позволили приземлиться в черте города, но вылететь обратно они уже не смогли.

Заметные успехи наших военных отмечают в ЛНР. На данный момент освобождено уже 90% территории республики. Особое внимание - к киевскому направлению. Там морпехи смогли взять под контроль территорию протяженностью пять километров от реки Ирпень по направлению к столице. Главной мишенью авиа- и артударов становится военная техника и инфраструктура ВСУ.

Эти Т-64 захватили разведгруппы в соседней Черниговской области (см. видео). Украинские экипажи фактически бросили технику, не оказав ни малейшего сопротивления. У каждой машины полный и не отстрелянный боекомплект.

Тем временем украинская пропаганда продолжает множить фейки, на фотографиях якобы разбитые российские танки. Хотя Т-64БВ в России попросту нет, такие машины стоят на вооружении украинских военных. Кроме того, на всех снимках - камуфляжная пиксельная раскраска. Подобный камуфляж техники используют только ВСУ.

Впрочем, замученное годами войны население уже давно перестало верить агиткам киевских властей. Сегодня многие ждут возможности уехать из районов, подконтрольных украинской армии, в Донбасс, к границам с Россией.

Анна Пешехонова, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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