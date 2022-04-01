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Москва заключила соглашение с авиакомпанией "Волга-Днепр"

18:21
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Это откроет новые возможности

В пятницу Сергей Собянин встретился с представителями крупнейшей в стране грузовой авиакомпании "Волга-Днепр". В Белом зале мэрии было подписано соглашение о сотрудничестве.

По заказу правительства Москвы предприятие будет обеспечивать перевозку из других стран медикаментов, оборудования и ещё ряда необходимых товаров. Создание новых логистических коридоров с Китаем, Индией позволит сократить время доставки, а также поддержать саму компанию, которая в условиях санкций оказалась в сложной экономической ситуации из-за введения западных санкций, сообщает "ТВ Центр".

"Такие грузовые перевозки, авиационные перевозки кратно сократят время доставки грузов и откроют новые возможности. Помимо этого, это будет хорошая возможность для наших экспортеров поставлять свою продукцию, а также, я уверен, что компания будет задействована на внутрироссийских перевозках, в том числе северного заказа", - сообщил Собянин.

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