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Уровень доверия Путину вырос до 81%

16:02
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Это на 0,4 п.п. выше, чем неделей ранее

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю), принявших участие в еженедельном исследовании ВЦИОМ.
Уровень доверия россиян президенту Путину превысил 80%

Показатель одобрения деятельности президента в период с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1 п.п. за неделю).

Положительную оценку работе премьер-министра и кабинета министров дали 51,8% (+0,2 п.п.) и 52,4% (+0,8 п.п.) соответственно.

Доверяют главе кабмина Михаилу Мишустину 63,1% (+0,5п.п. за неделю), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что социологические организации констатируют беспрецедентный рост поддержки президента России, правительства и специальной военной операции по защите республик Донбасса. Пресс-секретарь президента также отметил, что рейтинги никогда не были первоочередным фактором для Владимира Путина.

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