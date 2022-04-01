Роуминг между Россией и Белоруссией отменяется с 1 июня

Стоимость звонков на всей территории Союзного государства будет одинаковой

Роуминг между Россией и Белоруссией планируется полностью отменить к 1 июня. Об этом сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов.

"Полностью он, в соответствии с решением Высшего госсовета, будет отменен до 1 июня", - сказал Грызлов.

Днем ранее стало известно, что с 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Как сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в ближайшем будущем планируется отмена всех роуминговых наценок. Стоимость исходящих звонков при перемещении между странами меняться не будет, передает РИА Новости.

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