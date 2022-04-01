В США разгорается "суперскандал" вокруг Байдена

Он касается Хантера Байдена, но затрагивает и президента США

Пока патриарх американской политики Джозеф Байден, по его собственным словам, устанавливает на планете Земля "новый мировой порядок" и готовится возглавить его, на заднем дворе в Америке происходит whole mess - полный бардак. В ближайшее время демократы явно с треском проиграют выборы в конгресс. Но что еще позорнее - согласно опросам, сам Байден точно проиграл бы президентские выборы, проходи они сегодня. Проиграл Трампу. За бывшего президента готовы проголосовать уже 47%, за Байдена - 41%. Причина проста - Байден и его команда несут всю ответственность за запредельную напряженность на мировой арене и ее экономические последствия - для всех американцев вообще и каждого в частности. Кроме того, прямо сейчас не разгорается - взрывается - суперскандал вокруг содержимого ноутбука сына Байдена - Хантера. Все чаще звучат официальные требования проверить когнитивные способности президента США - то есть выяснить, в какой стадии деменции он находится. И уже заговорили о возможности отстранения Байдена от власти. Так грозит ли второму подряд президенту США импичмент?

Республиканская партия уверена – команда Джо Байдена делает всё возможное, чтобы уничтожить Америку и поэтому демократы заслуживают коллективного импичмента! Рекордная за последние 40 лет инфляция, снижение заработной платы, катастрофичный рост цен на бензин, миграционный кризис и позорное бегство американской армии из Афганистана – это лишь некоторые проблемы, из-за которых 46-й президент и его однопартийцы должны оказаться на скамье подсудимых.

50-летний сын Джо Байдена забыл забрать свой ноутбук из обычной мастерской в 2019 году, и лишь сейчас Министерство юстиции отважилось признать, что найденные документы касаются не только наркомана Хантера Байдена, но и всей Америки в целом. И прямо сейчас суд штата Дэлавер – именно там прописаны Байдены - пытается разобраться во всех хитрых коррупционных схемах и то, как в них замешан, прежде всего, Джо Байден. Казахстан, Украина, Китай – это лишь некоторые страны, в которых семейство нынешнего президента отмывало деньги – именно эту формулировку использовала газета NYT в очередной статье о секретах клана Байденов. Причём, как отмечается, дело 46-го президента США может закончиться для него не просто политическими проблемами, но и личными. А ведь в 2020 году ноутбук Хантера Байдена чуть не стал судьбоносной проблемой для Дональда Трампа, который в ходе предвыборной гонки пытался доказать связи Байденов с украинской энергетической компанией "Бурисма". Но чтобы не сорвать выборы, демократы вместо расследования махинаций Байдена начали процедуру импичмента Трампа.

Американская пресса, подконтрольная демократической партии, действительно делала всё возможное, чтобы не раздувать скандал. Но молчать стало невозможно, когда в руки журналистов попали письма, благодаря которым стало понятно, что Хантер Байден не только зарабатывал деньги на украинском газе, но и финансировал программу разработки американского военного "биооружия".

Британская газета опубликовала копию письма, которое подтверждает, что в американских лабораториях на территории Украины занимались не просто научными экспериментами, а разработкой вполне конкретных планов.

"Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент "Metabiota" отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "…культурной и экономической независимости Украины от России…", что довольно странно для биотехнологической компании", - рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ Игорь Кириллов.

Кстати, эти письма заставили весь мир не только содрогнуться, но и убедиться, что российское Министерство обороны не имеет привычки распространять фейки. Дело в том, что гораздо раньше западных СМИ Минобороны России публично представило подробный доклад о причастности Хантера Байдена к финансированию биолабораторий. И, может быть, теперь на западе будут внимательней слушать то, что говорят российские военные. К примеру, 31 марта была озвучена вторая часть доклада, с ещё более шокирующей информацией о делах американских экспериментаторов. Оказывается, они не только разрабатывали коллекцию опасных для людей штаммов, но и готовились их применять.

То, что американские лаборатории явно собирались травить не колорадского жука, подтверждают другие документы, из которых следует, что о неудачных экспериментах с испытуемыми было приказано в экстренном порядке отчитываться перед комитетом по биоэтике США.

Байден не уточняет, что именно в Америке сидят кураторы программ по разработке биологического оружия, а полигоны для испытаний действительно находятся максимально далеко от Вашингтона.

"Пренебрежительное отношение к гражданам Украины хорошо характеризует прагматичный подход США к организации военно-биологических исследований. Развивающиеся страны рассматриваются как полигон для испытаний компонентов биологического оружия и лекарственных средств", - отметил Игорь Кириллов.

Ещё важный момент: особенно активно биолаборатории начали работать на Украине как раз в то время, когда обязанности министра здравоохранения исполняла американка Ульяна Супрун по прозвищу "доктор смерть". Дама без подтверждённого медицинского образования – она говорила, что диплом - это конфиденциальная информация – активно занималась реформой украинского здравоохранения. Так вот именно Супрун отменила поставки наркоза и рекомендовала пациентам оперироваться под музыку, ликвидировала государственную санитарно-эпидемиологическую службу, заменила флюорографию на анкетирование, и советовала студентам изучать медицину по телесериалам. От исполнения обязанностей Супрун отстранил Киевский окружной суд, но это не отменяет право России на международном уровне поднять крайне острые вопросы – в целом о личности Супрун и, в частности, о её деятельности в Минздраве Украины.

"Исследования, которые проводились на территории Украины, мы будем оценивать с участием представителей науки и экспертов как исследования, представляющие высокий уровень рисков и угроз для России, для самой Украины и для международного сообщества", - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ну а американские журналисты уже предлагают всем гражданам Украины задуматься, почему испытания биологического оружия проходили именно на территории их страны.

А исполнительный директор антивоенной группы США Филип Джиральди уже обратился с призывом к Америке. Он считает, что если всплывшая информация о биологическом оружие – правда, то американцы должны признать, что "зло, которое сейчас обитает в Вашингтоне, беспрецедентно в истории человечества".

"Если эти финансируемые Пентагоном лаборатории действительно занимаются распространением мутировавших штаммов патогенов, таких как сибирская язва и чума, в качестве биологического оружия, как это могло иметь место в Ухане, то они нарушают первую статью Конвенции ООН о биологическом оружии. Следовательно, американские лидеры являются военными преступниками и в рамках Нюрнбергских принципов, в создании которых активно участвовали Соединённые Штаты, им грозит смертная казнь", - пишут СМИ.

Трибунал - это уже по-настоящему неожиданный, но вполне реализуемый поворот событий в карьере Джо Байдена. Тем более, что в США, как в самой демократической стране мира, до сих пор не отменена смертная казнь.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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