Как Русская православная церковь закрепляется в Африке

Русская миссия на континенте крайне важна

Отношение самой православной церкви к происходящему в высшей степени христианское. Священники молятся о мире и помогают страждущим, раздавая в зоне боев гуманитарную помощь, невзирая на их взгляды и вероисповедание. Сила Церкви в милосердии и в правде, и проявляется она подчас весьма неожиданно и интересно. Русская православная церковь закрепляется в Африке. Уже 150 африканских священнослужителей из 12 стран перешли под омофор Московского патриарха. Перешли вместе с приходами. Также РПЦ намерена организовать монашескую жизнь в Африке и открыть там монастыри, а в русских монастырях появятся чернокожие послушники. Решение Синода об образовании в Африке собственного экзархата – то есть зарубежного наместничества за пределами основной территории - вызвало бурю, причем не только в церковном, но и во вполне себе светском мире.

Так выглядит первая литургия РПЦ в одной из африканских церквей. Убранство более чем скромное, но прихожан достаточно. После привычных для всех православных молитв наступает время местного колорита.

Экзархат Русской православной церкви в Африке официально появился 29 декабря прошлого года. Раньше за служение на континенте отвечала греческая Александрийская православная церковь, но ее владыка – Феодор - поддержал раскол на Украине. Его же собственные подопечные в Африке с этим решением не согласились. В такой ситуации у РПЦ просто не оставалось выбора – пришлось защищать церковные каноны. Об этом в эксклюзивном интервью нашей программе рассказал патриарший экзарх Африки Леонид:

"Решение с нашей стороны было вынужденное, мы два года ждали, что Александрийский патриарх Федор изменит свою позицию по этому вопросу, но, к сожалению, он не оставил нам никаких шансов. Мы никогда не претендовали на каноническую территорию Александрийского патриархата. Мы никогда в него не вторгались, в чем некоторые СМИ пытаются нас обвинить. Мы восстановили каноническую чистоту и дали каноническое убежище тем клирикам и той пастве африканского континента, которая не захотела ассоциировать себя с расколом".

Еще один чувствительный и даже обидный момент для африканских священников – попрание традиций, ведь значимые решения в православии всегда принимаются коллегиально. Однако Феодор даже не посоветовался с паствой.

"Патриарх Феодор, как мне рассказывали, он просто отмахивался и говорил: вы в это не лезьте. Вы в этом не разбираетесь, а я в Украине прожил много лет, я знаю. Собственно, такая была позиция. К чему она привела – к тем плодам, которые сегодняшний синод Александрийской православной церкви назвал вызывающими глубокую скорбь. Была у них возможность избежать этой глубокой скорби. Тем не менее, они пошли по пути, по которому они пошли. По пути ошибочному", - рассказал иерей Георгий Максимов.

Скорбь Александрийской церкви действительно оказалась столь велика, что Феодор забыл не только дипломатический этикет, но и нормы приличия:

"В своей энциклике он рассказал о "волках" и лжецах, сближавшихся с духовенством Александрийского Патриархата. Как подчеркнул Патриарх Александрийский, эти "волки" приближались "без всякого благословения и разрешения" Патриархата к некоторым частям Африки и сеяли сорняки раздора, "которые росли, их пожинали и угрожали потопить дело нашего Апостольского Патриархата, которое делается усилиями, жертвами и кровью на протяжении многих десятилетий".

Митрополит еще одной греческой поместной церкви – Элладской – видимо, в знак национальной солидарности, даже предложил лишить РПЦ независимости на 5 лет. Появление африканского Экзархата возмутило почему-то и Госдепартамент. При этом американские дипломаты отдельно обвиняют российских священников в использовании православной идентичности. О том, какую, по мнению США, идентичность должен использовать Московский патриархат, в статье не упоминают.

В Госдепартаменте умалчивают и еще об одном нюансе. Дело в том, что религиозный кризис на Украине, продолжением которого стал кризис в Африке, разыгрался именно из-за действий американцев.

"К нынешнему кризису в православии приложили руку Соединенные Штаты Америки. У них сформирован был специальный механизм – спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине, прежде всего, на создании там раскольнической, неканонической православной церкви Украины, которая вызвала серьезнейшие расхождения в целом в православном мире", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

При этом религиозные эксперты напоминают, что внести раскол в православие руками Варфоломея Соединенным Штатам удалось, в том числе, из-за трагической случайности. До недавнего по церковным меркам времени Русская и Александрийская церкви многие годы были не то что соперниками, а, говоря языком геополитики, стратегическими партнерами.

"Александрийский патриархат, с которым отношения были хорошие у нашей церкви. Но в 2004 году все руководство погибло в авиакатастрофе, когда летело на Афон. Их место заняли люди, которые не рассматривались на такие высокие позиции. Они полностью попали в зависимость от Стамбула, от патриарха Варфоломея и, в общем-то, предательский акт в отношении Русской православной церкви совершили. В принципе, ответ последовал. Сначала были созданы приходы на территории Турции православные", - рассказал религовед Роман Силантьев.

И вот теперь Экзархат в Африке. Впрочем, в данном случае это не попытка выдавить Александрию с континента, а желание навести порядок в африканском православии. Для начала хотя бы в бытовом плане. Многие храмы с приходами, которые от греков теперь перешли в лоно РПЦ, имеют мало общего не то что с храмами, а вообще с капитальными постройками.

"Почему, собственно говоря, те храмы, которые при них были построены африканцам православным, выглядят хуже, чем собачья будка в Греции? Может, это сильное сравнение, но вот этот храм, который за моей спиной – это храм Святого Иоанна Предтечи – еще ничего. Я здесь видел и более нищие храмы", - говорит иерей Георгий Максимов.

Отец Давид Лакуо – православный священник в Уганде, вынужден своими руками строить дом для сына. Впрочем, правильнее это строение назвать шалашом. Без электричества и даже окон. Кормится семья Лакуо с ближайшего огорода, где растет касава – из нее делают муку и пекут лепешки. С приходом Русской православной церкви ситуация должна измениться.

"Мы прекрасно понимаем, что сотни миллионов людей нуждаются в обычной питьевой воде, в элементарных человеческих условиях и наличии хоть какого-то количества пищи. Поэтому со своей стороны Русская православная церковь видит не просто первейшей задачей духовное кормление, что является неотъемлемой частью ее предназначения – Русской православной церкви, но и, конечно, стоят задачи социального и гуманитарного характера. Мы благодарны всем тем людям, тем меценатам, которые откликнулись на наш призыв. И, я думаю, что с Божьей помощью многое удастся", - рассказал патриарший экзарх Африки Леонид.

Русская миссия на континенте важна и с исторической точки зрения. Православная Африка – это не оксюморон. В некоторых странах, например, в Эфиопии, Египте и Уганде существуют многочисленные диаспоры.

Появление православной церкви в Уганде, а затем в Кении, Танзании, Заире, ныне Конго, а теперь и в Камеруне, Нигерии, Гане и многих местах Африки было благословением господа Бога. Который ощутил, что настало время для коренных африканцев, особенно для тех, кто проживает к югу от Сахары, начать обретать православную веру", - сказал митрополит Иона.

Историки даже считают, что некоторые якобы утерянные православные реликвии в строжайшем секрете хранят в церквях именно на африканском континенте. Например, в Эфиопии может находиться Ковчег Завета. Есть версии, что даже святой Грааль много лет укрывают где-то к югу от Сахары. Впрочем, кроме истории, есть в русском православии в Африке и вполне насущная необходимость.

"Это вполне себе мягкая сила. Русских там все больше становится, уважения к ним больше испытывают. Естественно, за ними пришла церковь", - рассказал Роман Силантьев.

Которая возьмет на себя не только религиозные, но и образовательные функции. При монастырях могут появиться приходские школы, в которых будет учиться новая африканская элита. Тем вечным ценностям, которые в свое время несла во все концы планеты Русская церковь. Сначала по Евразии, потом в Америку, а сейчас на Африканский континент.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Дубов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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