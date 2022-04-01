Бьют без разбора: рассказы жителей Мариуполя о зверствах нацбатов и ВСУ

Ситуация в городе остается напряженной

Боевые действия сейчас сконцентрированы на восточном направлении. И, в первую очередь, это, конечно, Мариуполь, бои за который входят в финальную стадию. В уже освобожденные кварталы наши военные завозят продукты и лекарства, продолжается эвакуация. Но ситуация для жителей остается очень сложной. Впрочем, наиболее критическая гуманитарная обстановка сейчас в Харькове, где украинские войска реализуют фактически мариупольский сценарий. Комендантский час, люди, которых не выпускают из города, прячутся в подвалах и в метро, нет отопления, света и газа, проблемы с едой и лекарствами, в больницах гражданскому населению в медпомощи отказывают, лечат только военных и боевиков. То, что Киев относился к жителям восточных регионов и Донбасса как к людям второго сорта, известно давно, население там активно разбавляли выходцами из западной Украины, именно они - у власти во всех крупных городах региона. С началом же боевых действий стало очевидно - если местные и нужны украинским властям, то только в качестве живого щита. За людей их не считают. Истории выживших из освобожденных сел и городов Донбасса, вырвавшихся из Мариуполя, ужасают рассказами о какой-то звериной жестокости ВСУ-шников, "азовцев" (запрещен в России) и бойцов теробороны. Впрочем, нелюдями себя проявили не только они - нашими правозащитниками и волонтерами зафиксированы уже несколько десятков случаев, когда приемные родители бросали неродных детей в зоне боев и эвакуировались на запад.

Девочке и её бабушке "прошило" обе ноги. Чудом остался жив 5-летний брат - пуля прошла по касательной, оставив на щеке царапину. Семью спасло лишь то, что поблизости оказался спецназ ДНР. Бойцы оперативно вывезли пострадавших из горячей точки. Однако в Мариуполе всё ещё остаётся много мирных жителей, которые становятся то живым щитом, то мишенью для боевиков. Сына Надежды Владимировны "азовцы" ("Азов" запрещен в России) расстреляли прямо у подъезда, 20-летнему внуку прострелили ноги. А ещё через день вернулись, чтобы забрать последнее.

По разным данным, в Мариуполе сейчас остаются от 3 до 4 тысяч украинских боевиков. Националисты, прикрываясь гражданскими, умышленно нашпиговывают спальные районы своей бронетехникой и реактивной артиллерией. Квартиры жилых домов превращают в позиции для ведения огня.

В городе не работают ни пожарные, ни спасательные службы, ни скорая помощь. Электричества, тепла и воды нет почти месяц. Волонтёрские отряды подвозят к освобожденным районам города еду, лекарства, дают людям возможность связаться с родными. При виде обычного хлеба мариупольцы плачут.

Молодые мамы и медработники мариупольского роддома пока обходятся запасами, однако надолго продуктов и детских смесей не хватит. Из-за массированных обстрелов уже несколько дней не удаётся выйти за водой или отправить в город лекарства. Врачам приходится принимать роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах. Больницы и санитарные автомобили всё чаще становятся приоритетной целью националистов. Военные медики вынуждены стирать с машин кресты в надежде "проскочить" опасные участки незамеченными. Точно так же – с выключенными фарами, затянутыми полиэтиленом окнами и по ночам - обычные мирные жители пытаются покинуть город.

Эта семья вышла из Мариуполя пешком, чудом миновав украинских военных. Почти месяц провели в подвале, куда нацбаты согнали почти весь дом – десять этажей. Больше всего не хватает лекарств и чистой воды, её собирали буквально по капле.

Детские площадки во дворах превратились в импровизированные кладбища. Людей хоронят в воронках от снарядов и наспех вырытых могилах – если повезёт. Иногда хоронить просто некому: трупы, лежащие прямо на лавках и обочинах дорог, обычное дело.

Для этих приёмных ребят самое страшное уже позади. В момент начала боевых действий все они – самому младшему 4 года – находились в мариупольском санатории. Почти три недели провели в подвале, в полной темноте и неизвестности. Пока военные ДНР не перевезли их сюда.

Сейчас главная задача - установить связь с опекунами, которые находятся в западной Украине. Некоторые, как, например, Ольга, и вовсе покинули страну, оставив детей одних под бомбёжками. При этом вместо слов благодарности женщина обвиняет донецкие власти в воровстве, а украинские – в бездействии. Просит как можно скорее отправить воспитанников к ней – во Францию.

Сегодня ребята уже немного освоились и даже обрели друзей. Увы, по несчастью. История Тимофея, который проявил недетскую силу духа и смелость, поразила здесь без исключения всех. 13-летний мальчик собрал детей, чьих родителей убили украинские радикалы, спрятал в подвале и как мог заботился: находил еду, готовил на костре. Из убежища дети вышли только навстречу врачам, которые и забрали их в Донецк.

"Я честно отошёл в сторону и заплакал. Это были мужские слёзы скупые. Я постарался сделать вид, что ничего не произошло, и чтобы меня не видели, потому что мне стыдно, мне нужно не терять лицо, я руководитель. Дети были крайне запуганы и насторожены. Когда мы ехали, я слышал, что они говорили: "Вы везёте нас сюда убивать?" - рассказал главный врач Республиканской клинической туберкулёзной больницы Владимир Мозговой.

И это говорит о многом. Можно представить, что рассказывали детям о жителях Донбасса, если даже оказавшись в безопасности, они ещё долго не могли поверить: теперь всё, можно не бояться. Сейчас ребята уже улыбаются, те, что постарше, готовятся к школьным занятиям. Хотя уроки даже здесь – в Донецке – время от времени прерывает грохот рвущихся снарядов. ВСУ и нацбаты продолжают обстреливать Донбасс.

Особенно тяжело сейчас пожилым людям, многие из которых отказываются эвакуироваться в Россию. Не хотят бросать родной дом, даже когда в нём не осталось ничего, кроме стен. Крупным калибром ВСУ бьют без разбора - по жилым домам и инфраструктуре города, в том числе по насосным станциям. Рабочие просто не успевают чинить оборудование. А потому воду подают всего на пару часов – раз в двое суток. По примерным подсчетам, сегодняшних запасов хватит на две недели, не больше. Но если старикам, женщинам и детям помогут государство и люди, то животным – только люди. Со всех заглавных букв.

Этому псу повезло: прибился к волонтёрам, которые как раз направлялись из разбитой Волновахи в Донецк. 4-летняя Влата – явно домашняя – оказалась брошена прямо на трассе. Что стало с хозяевами, неизвестно. Собака несколько дней провела, прячась под разбитым танком ВСУ. Оголодавший спаниель с опаской, но с удовольствием принимает угощение из рук случайных спасителей.

В питомники пополнение чуть ли не каждый день. В своеобразном лагере для четвероногих беженцев уже 300 собак. У Макса – отдельная просторная "палата". Сюда пса привезли с серьёзным осколочным ранением. Впереди ещё одна сложная операция.

Непросто будет найти новых хозяев и для породистых терьеров. Собаки хоть и элитные, дрессированные, но уж очень большие. Животных на произвол судьбы бросили украинские солдаты, когда в спешке готовили отступление. Сейчас для этих двоих ищут новую семью. Как и для многих других четвероногих, спасённых из-под огня. Кто может, забирает животных к себе, другие просто подкармливают. И это при том, что людям сейчас самим катастрофически не хватает продуктов питания. Каждый новый прожитый день - испытание. Страхом, жестокостью, голодом. А ещё - небольшой шаг к мирной жизни, которую здесь, на Донбассе, ждут уже долгие 8 лет.

Анна Пешехонова, Регина Орехова, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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