Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Российские фондовые индексы растут более чем на 1%

Впервые с 23 февраля курс доллара на Московской бирже опустился ниже 81 рубля. В начале торгов американскую валюту оценивали в 80,33 рубля. Это на 2,87 рубля или 3,45% меньше, чем на закрытии биржи 31 марта.

Курс европейской валюты на старте торгов несколько повысился, он колебался в пределах 92-93 рублей. В течение предыдущей сессии евро подешевел до 87,69 рубля, минимального показателя с 21 февраля.

Выросли после открытия биржи и основные российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,57% до 2743,5 пункта, индекс РТС — на 1,72% до 1038,89 пункта.

Накануне в Международном валютном фонде заявили, что антироссийские санкции грозят ослабить мировое господство доллара. Эксперты предполагают, что в зарубежных странах будут пересматривать структуру своих резервов в пользу других валют – возможно, китайского юаня, пишут "Известия".

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