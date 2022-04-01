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МИД России потребовал от ОБСЕ быстро свернуть свою миссию на Украине

17:04
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Сотрудников призвали позаботиться, чтобы имущество не попало в руки нацистов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может выполнять прежние функции на Украине, политико-правовые условия изменились. В связи с этим Москва не стала поддерживать продление мандата миссии, который действовал до 31 марта, ей предложено свернуть свою деятельность, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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"Это означает, что ее дальнейшая деятельность не имеет консенсусной поддержки государств-участников и, следовательно, не может осуществляться де-юре", - пояснила Захарова.

Дипломат напомнила, что де-факто функции СММ были прекращены уже 7 марта, когда весь международный персонал был выведен за пределы Украины, ДНР и ЛHP. Москва призывает секретариат организации без промедления начать мероприятия по сворачиванию миссии, реализации принадлежащего ей имущества, завершению трудовых договоров с персоналом.

Захарова подчеркнула, что повторение случаев, когда имущество ОБСЕ, в особенности бронированные автомобили, попало в руки украинских вооруженных формирований, недопустимо.

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