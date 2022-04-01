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"Супервесна" наступит в эти выходные в регионах России

17:36
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Кое-где термометры покажут +30

В регионы России в эти выходные придет "супервесна". С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По данным метеоролога, кое-где термометры покажут до плюс 30 градусов. Аномально высокая температура воздуха ожидается в Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах.

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"В ряде регионов в выходные дни наступает не просто весна, а "супервесна". В Приволжском федеральном округе в Саратовской области температура будет на 10-18 градусов выше нормы, то есть днем будет плюс 18-21 градусов", - цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, на 7-11 градусов выше нормы поднимется температура в Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов тепла. А в ЮФО в выходные и вовсе установится летняя погода, в Ставрополье столбик термометра днем покажет 22-30 градусов тепла. На юге УФО с воскресенья воздух прогреется на 8-10 градусов выше климатической нормы, до плюс 14-15.

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