Эрдоган рассказал Путину о желании организовать его встречу с Зеленским

Это приоритет для Турции, заявили в Анкаре

Турция хочет увенчать свои миротворческие усилия в конфликте России и Украины, организовав встречу президентов двух стран. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Турция хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского", - говорится в заявлении канцелярии турецкого президента.

По данным пресс-службы, президент Эрдоган заявил, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с главой российского государства Владимиром Путиным поблагодарил за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны проведения спецоперации на Украине. Условлено о дальнейших контактах, отметила пресс-служба Кремля.

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