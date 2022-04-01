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Эрдоган рассказал Путину о желании организовать его встречу с Зеленским

18:01
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Это приоритет для Турции, заявили в Анкаре

Турция хочет увенчать свои миротворческие усилия в конфликте России и Украины, организовав встречу президентов двух стран. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.

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"Турция хочет увенчать свои мирные  усилия организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского",  - говорится в заявлении канцелярии турецкого президента. 

По данным пресс-службы, президент Эрдоган заявил, что для сторон важно действовать со здравым смыслом  и поддерживать диалог.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с главой российского государства Владимиром Путиным поблагодарил за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны проведения спецоперации на Украине. Условлено о дальнейших контактах, отметила пресс-служба Кремля.

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