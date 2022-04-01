Выставка передовых образцов белорусской и российской техники пройдет 2-9 апреля на ВДНХ

Мероприятие приурочено ко Дню единения народов двух стран

В столице на территории ВДНХ 2 апреля стартует выставка передовых образцов белорусской и российской техники. Мероприятие, которое приурочено ко Дню единения народов двух стран, завершится 9 апреля.

Место проведения - площадка между павильоном №18 "Республика Беларусь" и павильоном №57 "Россия - моя история".

На мероприятии представят ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран, среди которых КАМАЗ и БелАЗ, сообщает в пятницу пресс-служба выставки.

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