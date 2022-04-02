За сутки в России госпитализировано 3605 больных коронавирусом

Пандемия идёт на спад

За сутки в России госпитализировано 3 605 больных коронавирусом, всего зафиксировано 17 949 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 880 038 человек с COVID-19, умерло 369 404 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 198 человек, зарегистрировано 994 новых больных, всего в столице 2 741 828 инфицированных, скончались 42 736 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Изменился порядок въезда в Россию граждан из стран Евразийского экономического союза. С 1 апреля все, въезжающие в нашу страну по суше, могут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету. Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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