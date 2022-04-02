Число заболевших коронавирусом в мире достигло 490 миллионов

Штамм "омикрон" будет последней мутацией

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 490 миллионов, скончались от осложнений болезни более 6,1 миллион человек. Прирост заболевших за неделю составил более 10 миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 80,1 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 982 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 43 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 29,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 25,9 миллиона больных. Замыкает пятёрку Германия, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 21,5 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано в Самоа - 2 148 инфицированных.

Штамм "омикрон" может стать последней мутацией коронавируса. Об этом со ссылкой на экспертов заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она ещё раз напомнила о вакцинации и сказала, что больший охват прививками снижает риск появления нового варианта вируса.

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