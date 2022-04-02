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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 490 миллионов

19:50
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Штамм "омикрон" будет последней мутацией

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 490 миллионов, скончались от осложнений болезни более 6,1 миллион человек. Прирост заболевших за неделю составил более 10 миллионов.
В Китае растет число заболевших коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 80,1 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 982 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 43 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 29,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 25,9 миллиона больных. Замыкает пятёрку Германия, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 21,5 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано в Самоа - 2 148 инфицированных.

Штамм "омикрон" может стать последней мутацией коронавируса. Об этом со ссылкой на экспертов заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она ещё раз напомнила о вакцинации и сказала, что больший охват прививками снижает риск появления нового варианта вируса.

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