За сутки в России госпитализированы с коронавирусом менее 2 тысяч человек

Россиян призывают вакцинироваться

За сутки в России госпитализирован 1 981 больной коронавирусом, всего зафиксировано 16 828 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 896 866 человек с COVID-19, умерло 369 708 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 166 человек, зарегистрировано 835 новых больных, всего в столице 2 742 663 инфицированных, скончались 42 758 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться против коронавируса на фоне роста заболеваемости в мире. Учёный предположил, что с приходом в Россию новой волны заболеваемости нагрузка на стационары может быть высокой несмотря на то, что сегодня в большинстве случаев болезнь протекает легко.

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