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Украина приостановила набор наемников

18:46
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Уровень подготовки "солдат удачи" оставляет желать лучшего

Набор наемников в украинский "интернациональный легион" приостановлен. Причина – нехватка оружия и низкий уровень подготовки "добровольцев".

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"Существует множество причин приостановки набора, одна их них - нехватка огнестрельного оружия", - цитирует представителя легиона издание National Post.

Издание отмечает, что посольство Украины в Канаде занимается несвойственной для дипмиссии деятельностью, активно призывая канадских граждан вступать в ряды наемников. Бывший канадский депутат Борис Вжесневский, который помогает украинским дипломатам отбирать кандидатов в легион, утверждает, что приходится отклонять заявки от претендентов, не имеющих соответствующего опыта.

Тем не менее, по данным экс-депутата, некоторое количество малоопытных канадцев уже отправились на Украину, где станут скорее препятствием, нежели подспорьем. В российском Генштабе на прошлой неделе сообщили, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.

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