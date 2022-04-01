Генерал СБУ попытался сбежать с Украины с поддельными документами

Беглец понизил себя в звании до рядового

Госбюро расследований Украины задержало генерал-майора СБУ на украинско-венгерской границе. Выехать из страны офицер пытался по по поддельной справке, согласно которой он рядовой и непригоден к воинской службе.

"Сегодня при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины был задержан офицер запаса СБУ. В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию", - сообщило ГБР в Telegram-канале.

Отмечается, что генерал предоставил фальшивую справку о непригодности к военной службе. Кроме того, бывший сотрудник СБУ понизил себя в звании до рядового, передает РИА Новости.

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