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Генерал СБУ попытался сбежать с Украины с поддельными документами

19:02
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Беглец понизил себя в звании до рядового

Госбюро расследований Украины  задержало генерал-майора СБУ на украинско-венгерской границе. Выехать из страны офицер пытался по по поддельной справке, согласно которой он рядовой и непригоден к воинской службе.

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"Сегодня при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины был задержан офицер запаса СБУ. В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию", - сообщило ГБР в Telegram-канале.

Отмечается, что генерал предоставил фальшивую справку о непригодности к военной службе. Кроме того, бывший сотрудник СБУ понизил себя в звании до рядового, передает РИА Новости.

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