Российские крылатые ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ

Ликвидировано около 40 украинских военных

Штаб группировки ВСУ в районе населенного пункта Шахтерское уничтожен российским высокоточным оружием. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения", - заявил Конашенков.

Кроме того, по данным военного ведомства, средствами ПВО российских воздушно-космических сил сбиты один вертолет Ми-24 и четыре украинских беспилотных летательных аппарата. За день оперативно-тактическая авиация уничтожила 40 военных объектов Украины. В их числе один ЗРК "Бук-М1" и одна пусковая установка "Оса", а также 32 района сосредоточения украинской боевой техники.

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