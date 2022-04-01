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Российские крылатые ракеты "Оникс" уничтожили штаб группировки ВСУ

19:37
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Ликвидировано около 40 украинских военных

Штаб группировки ВСУ в районе населенного пункта Шахтерское уничтожен российским высокоточным оружием. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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"Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения", - заявил Конашенков.

Кроме того, по данным военного ведомства, средствами ПВО российских воздушно-космических сил сбиты один вертолет Ми-24 и четыре украинских беспилотных летательных аппарата. За день оперативно-тактическая авиация уничтожила 40 военных объектов Украины. В их числе один ЗРК "Бук-М1" и одна пусковая установка "Оса", а также 32 района сосредоточения украинской боевой техники.

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